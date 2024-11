Jerônimo Rodrigues envia criação de 2.397 cargos na Polícia Civil para apreciação da AL-BA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou um Projeto de Lei que prevê a criação de 2.397 cargos na Polícia Civil baiana para apreciação da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). O envio do PL 25.575/2024 foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (1º) sob a solicitação de que ele seja analisado em regime de urgência dentro da AL-BA.

O PL prevê a criação de 500 cargos para delegado civil; 1.460 cargos para investigador da polícia civil; e 437 cargos de escrivão da polícia civil. Segundo Jerônimo, com o acréscimo no efetivo, haverá um aumento nas despesas de R$ 286,83 milhões em 2025 e R$ 292,51 milhões nos anos de 2026 e de 2027, caso todas as vagas sejam preenchidas de imediato.

“Com a criação de cargos prevista nesta proposta produzirá um acréscimo na despesa de pessoal, para o exercício de 2025, no valor estimado de R$286.831.611,00 e para os exercícios de 2026 e 2027, o valor estimado de R$292.519.978,00 para cada ano, considerando que todas as vagas criadas sejam preenchidas em único momento”, escreveu o governador.

Caso aprovada na AL-BA, a estrutura da Polícia Civil ficaria da seguinte forma: