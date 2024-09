Jerusa Geber é campeã nos 200m e Brasil bate recorde de ouros

Douglas Magno/CPB

1 de 1 Imagem colorida de Jerusa Geber – Foto: Douglas Magno/CPBO Brasil segue colecionando medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Com a conquista de Jerusa Geber neste sábado (7/9), terminando em 1º lugar nos 200m da classe T11, o Brasil chegou à 23ª medalha dourada, a melhor marca do país.

A medalha de ouro para Jerusa veio de forma eletrizante. Na reta final da prova, a brasileira bateu a chinesa Cuiqing Liu para se sagrar campeã paralímpica na França.

Com tempo 24s51, a brasileira igualou o recorde paralímpico da britânica Libby Clegg conquistado nos jogos do Rio 2016. Fechando o pódio, Cuiqing Liu, com tempo 24s86, e Ishitile Lahja, da Namíbia, que fechou a prova com 25s04.

Agora Jerusa Geber soma sete medalhas paralímpicas na carreira. A acreana tem duas de ouro, duas de prata e três de bronze na conta.

Neste sábado, além do ouro de Jerusa, o Brasil também foi campeão no halterofilismo com Mariana D’Andrea. No judô, Arthur Silva e Wilians Araújo também ficaram no lugar mais alto do pódio.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de esportes e receber notificações em tempo real?