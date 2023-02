Jessica Senra completa 20 anos de jornalismo e defende valorização da profissão

A jornalista baiana Jessica Senra completa nesta quarta-feira (8) 20 anos de carreira. No dia 8 de fevereiro de 2003, ela começou a atuar na área como estagiária da Rádio Metrópole. Em 2023, completa cinco anos como apresentadora da TV Bahia. Ao Alô Alô Bahia, falou sobre os planos para o futuro e os desafios do jornalismo, além de relembrar momentos marcantes da carreira.

Jessica destacou a importância de valorizar os profissionais e os meios de comunicação. “Jornalistas vivem sob constante pressão, abrem mão do tempo com a família e os amigos nos rotineiros plantões, muitos vivem jornadas exaustivas e sequer têm condições de investir no conhecimento e aprimoramento porque a remuneração ainda é muito aquém do que merecem”, defendeu.

Quanto ao grande desafio do jornalismo atualmente, a apresentadora falou sobre fake news e a missão da imprensa de reconquistar a confiança do público. “Confundem as pessoas que muitas vezes não conseguem discernir o que é fato e o que é opinião, o que é jornalismo profissional e o que não é. Às vezes não sabem nem em quem confiar. Então o jornalismo profissional tem também o desafio de recuperar a confiança das pessoas”, colocou.

Sobre seu futuro profissional, ela disse não ter planos traçados, mas sonhos e muita garra. “Tenho alguns sonhos profissionais ainda não realizados, mas tudo no seu tempo. Sou muito conectada com minha espiritualidade, confio nela para ir me mostrando os caminhos. Procuro estudar e me aprimorar constantemente, busco ser a melhor profissional que eu puder ser para, assim, estar preparada para as boas oportunidades que surgem”, disse.

Retrospectiva da carreira

Nas redes sociais, Jessica relembrou meios de comunicação por onde passou ao longo dos últimos 20 anos. “Parece que foi ontem, mas olho para trás e vejo quantos passos caminhei! E olho para frente vendo que ainda há um longo caminho que desejo percorrer!”, escreveu.

A jornalista classificou a Rádio Metrópole como uma “grande escola” e disse ter sido lá onde aprendeu a fazer jornalismo com análise e opinião. Lá, foi também editora-chefe do site de notícias até 2010. Nesse intervalo ainda completou duas pós-graduações, uma nos Estados Unidos e outra na Espanha.

Em seguida, Jéssica iniciou sua carreira como repórter e apresentadora, na TV Band Bahia. “Foi na Band que apareci pela primeira vez em rede nacional. […] Foi uma passagem rápida, mas marcada por imensos aprendizados – e alguns dos meus maiores micos na TV”, conta.

Em 2011, migrou para a TV Record para apresentar os programas Bahia no Ar e Fala Brasil. “Quando saí, o programa era líder absoluto de audiência há 2 anos e o maior ibope de um jornal local matinal no Brasil, atingindo picos de até 20 pontos!”, relembra. Lá ela permaneceu até 2018, conciliando com uma passagem pela Rádio Sociedade da Bahia.

Naquele ano surgiu o convite para integrar a equipe de apresentadores da TV Bahia. “Trouxe minha forma próxima de comunicar e meu estilo opinativo, meu olhar voltado para a comunidade e minha defesa de grupos historicamente silenciados. Levamos o Bahia Meio Dia para mais perto das pessoas e retomamos a liderança da audiência do horário”, acrescenta.

Em 2019, Jessica teve novamente destaque nacional ao ser a primeira baiana a apresentar o Jornal Nacional. Ela fez parte de um projeto de rodízio de apresentadores locais e integrou a equipe de âncoras dos sábados.

