Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, morre aos 100 anos

O ex-presidente do Estados Unidos e ganhador do prêmio Nobel da Paz, Jimmy Carter, morreu aos 100 anos neste domingo (29). Carter faleceu em sua casa em Plains, Geórgia, de acordo com The Washington Post e Atlanta Journal-Constitution, que citaram seu filho Chip, após passar quase dois anos em cuidados paliativos.

Carter ocupou a presidência de 1977 a 1981 e venceu a eleição pós-Watergate em 1976, um período marcado por desconfiança em relação aos políticos. Jimmy Carter, que se destacou como um outsider na política americana, completou cem anos no 1º de outubro deste ano. Ele foi o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a atingir essa marca.

Saiba mais sobre o ex-presidente americano Durante seu mandato, Jimmy Carter enfrentou desafios significativos, como uma inflação elevada e um aumento no desemprego. Sua administração também foi marcada pela crise dos reféns no Irã, que se estendeu por 444 dias, culminando em uma derrota eleitoral para Ronald Reagan em 1980, quando obteve apenas 41% dos votos populares.

Após deixar a Casa Branca, Carter se destacou em sua atuação como mediador de conflitos e defensor dos direitos humanos. Em 2002, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, sendo reconhecido por sua luta contra as ditaduras na América Latina e por seu papel na mediação dos acordos de Camp David, que trouxeram paz entre Israel e Egito.

Nascido em Plains, Geórgia, em 1924, Carter formou-se na Academia Naval e, após a morte de seu pai, assumiu a fazenda de amendoim da família. Sua trajetória política começou como senador estadual, passando pelo cargo de governador da Geórgia antes de se tornar presidente.

Carter e sua esposa, Rosalynn, compartilharam uma união de 77 anos até o falecimento dela em novembro de 2022. Mesmo após sua presidência, ele continuava a ser visto como um outsider, mantendo uma imagem distinta na política dos Estados Unidos.

em atualização

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos