Jimmy Carter morre aos 100 anos – voz do ex-presidente dos EUA ecoa para além da Terra

Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, morreu neste domingo (29), aos 100 anos, em sua casa na pequena cidade de Plains, na Geórgia, onde nasceu. Sob cuidados paliativos desde 2023, após ser diagnosticado com câncer, Carter deixa um legado para além da Terra: sua voz, gravada no “Disco de Ouro” das sondas Voyager em 1977, viaja pelo espaço levando uma mensagem de esperança: “Estamos tentando sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no seu”.

Segundo um comunicado da NASA, o registro foi lançado ao cosmos como um gesto de paz e civilidade para com eventuais formas inteligentes de vida alienígena que um dia encontrem as espaçonaves. A agência lamentou a partida do ex-governante e destacou que sua mensagem “segue alcançando o vasto e incrível Universo”.

Leia na íntegra mensagem de Jimmy Carter que viaja pelo espaço:

Este é um presente de um pequeno mundo distante, um símbolo de nossos sons, nossa ciência, nossas imagens, nossa música, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Estamos tentando sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no seu. Esperamos um dia, tendo resolvido os problemas que enfrentamos, nos juntarmos a uma comunidade de civilizações galácticas. Este álbum representa nossa esperança e nossa determinação, e nossa boa vontade em um Universo vasto e impressionante. Jimmy Carter (1924 – 2024)

Jimmy Carter, a esposa Rosalynn e a filha Amy observando um modelo em escala do veículo que transportaria os ônibus espaciais do Edifício de Montagem de Veículos para a plataforma 39 do Centro Espacial Kennedy, junto com o então diretor da NASA, Lee Scherer, em 1978. Crédito: NASA

Jimmy Carter deixa legado importante para o programa espacial dos EUA

Carter foi o 39º presidente dos EUA, ocupando o cargo de 1977 a 1981. Durante seu mandato, deixou marcas importantes no programa espacial. Em 1978, sob sua supervisão, a NASA incorporou as primeiras mulheres e as primeiras pessoas afrodescendentes e asiáticas ao corpo de astronautas, quebrando barreiras históricas em um setor até então majoritariamente masculino e branco.

Vale destacar também que, mesmo em um período de cortes orçamentários, ele garantiu recursos para o desenvolvimento do ônibus espacial – sem tal apoio, a espaçonave que se tornaria um marco na exploração científica e tecnológica poderia nunca ter saído do papel. Embora Carter preferisse investir em missões robóticas, ele reconheceu o valor do sistema de transporte espacial como um avanço crucial para a ciência e a engenharia.

Em 2002, o ex-presidente Jimmy Carter recebeu uma homenagem do diretor do Centro Espacial Kennedy, da NASA, Roy D. Bridges Jr, ao lado da esposa, a ex-primeira-dama Rosalyn Carter. Crédito: NASA

Em 1978, visitou o Centro Espacial Kennedy para comemorar os 20 anos da NASA. Durante a cerimônia, ele entregou a Medalha de Honra Espacial do Congresso a pioneiros da exploração espacial, como Neil Armstrong e John Glenn. Décadas depois, em 2002, Carter retornou ao local para encontrar astronautas do programa de ônibus espaciais e receber uma homenagem do então diretor da agência, Roy D. Bridges Jr.

NASA destaca perfil humanitário do ex-presidente

Além de seu papel na ciência, Carter dedicou grande parte de sua vida a causas humanitárias após deixar a presidência. Trabalhou como voluntário em projetos sociais e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002 por seus esforços pela justiça social e pelos direitos humanos.

“O presidente Carter foi o auge de um servidor público, dedicando sua vida a tornar nosso mundo um lugar melhor”, disse Bill Nelson, administrador da NASA. “Ele nos mostrou que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença”.

Homenagens públicas estão previstas em Atlanta e Washington, D.C., antes do enterro privado em Plains. No site oficial do Carter Center, há uma área destinada a mensagens de condolências e uma variedade de materiais celebrando a vida do ex-mandatário mais longevo dos EUA (a título de curiosidade, antes dele, o presidente norte-americano que havia vivido mais tempo foi George W. Bush, falecido aos 94 anos).

