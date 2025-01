João Fonseca brilha em Camberra, emenda a 9ª vitória e vai à final contra americano

João Fonseca começou 2025 de forma avassaladora. Nesta sexta-feira (3), o tenista brasileiro conquistou sua nona vitória seguida e avançou para a final do Challenger de Camberra, na Austrália. A decisão acontece na madrugada de sexta para sábado, a partir das 2h (de Brasília), diante do norte-americano Ethan Quinn, que eliminou o espanhol Martín Landaluce. O triunfo na Austrália garantiu a João Fonseca o seu melhor ranqueamento na carreira. Independentemente do que ocorrer na decisão, o brasileiro ganhará posições importantes. Na semifinal, o adversário de João Fonseca foi o britânico Jacob Fearnley, número 99 do ranking da ATP. O brasileiro é apenas o 145º da lista.

Contra um dos cabeças de chave, o duelo prometia ser mais difícil, mas João conseguiu passar com um bom resultado, vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h12. O brasileiro teve um início mais parelho, confirmando seus serviços e vendo o britânico seguir o mesmo caminho, mas quando vencia por 3/2, João Fonseca quebrou o saque do adversário e abriu vantagem crucial para determinar a vitória no primeiro set, por 6/3, em 34 minutos.

No segundo set, o cenário foi semelhante até a primeira quebra de João Fonseca, estabelecendo novo 3/2 até o último game quando conseguiu novamente quebrar o serviço de Jacob Fearnley e fechar em 6/3, em 38 minutos. Depois de encerrar sua atuação em Camberra, João Fonseca tem como missão a disputa da fase qualificatória do Aberto da Austrália, que começa a ser disputada no dia 6 de janeiro, segunda-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias