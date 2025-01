João Fonseca conquista oitava vitória seguida no Challenger de Camberra

João Fonseca, tenista brasileiro de apenas 18 anos, alcançou sua oitava vitória seguida ao derrotar o francês Harold Mayot nas quartas de final do Challenger de Camberra. O jogo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Fonseca teve um desempenho impressionante no primeiro set, mas enfrentou alguns desafios no segundo, conseguindo se recuperar e garantir a vitória. Com essa vitória, o jovem atleta se prepara para a semifinal, onde enfrentará o britânico Jacob Fearnley. Fearnley avançou após vencer o norte-americano Christopher Eubanks em sua partida anterior. A expectativa é alta para o confronto, que promete ser um grande desafio para Fonseca.

Além do torneio em Camberra, o tenista brasileiro já se volta para a próxima etapa de sua carreira. Ele se prepara para a fase qualificatória do Aberto da Austrália, que terá início no dia 6 de janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias