João Fonseca vira em decisão do Next Gen ATP Finals e iguala marca de Sinner e Alcaraz

Com uma campanha invicta, o brasileiro João Fonseca (145º do ranking da ATP) voltou a vencer o norte-americano Learner Tien (122º), neste domingo (22), em Jeddah, na Arábia Saudita, na decisão do Next Gen Finals, e conquistou o título do torneio que engloba os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial. Com muito volume de jogo e boa regularidade, o brasileiro levou um susto no início, mas foi agressivo conseguiu virar o placar e fechar a partida em 3 sets a 1, com parciais de 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 em 1h27 de partida, consolidando-se como a maior promessa do tênis brasileiro. Com a vitória, Fonseca, que ingressou neste ano no circuito da ATP, alcançou um feito impressionante. Aos 18 anos e três meses de idade, ele é apenas o terceiro tenista com menos de 19 anos a conquistar o título da competição, criada em 2017.

Os outros dois competidores foram Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Em 2019, aos 18 anos e dois meses, Sinner foi campeão e, em 2021, com 18 anos e seis meses na ocasião, Alcaraz levou o troféu. “Sabia que seria difícil, física e mentalmente, não sei como fiz para vencer o segundo set. Só tentei fazer o melhor. No terceiro set foi outro João, bem mais agressivo. O Tien é um adversário muito difícil e estou muito orgulhoso de mim mesmo”, afirmou Fonseca após a partida. Derrotado no confronto válido pela fase de grupos, Tien adotou uma postura mais agressiva, sem oferecer espaços para o brasileiro. Assim, Fonseca começou pressionado ao ter seu serviço quebrado logo no primeiro game. Na sequência, o norte-americano confirmou seu serviço, com saques fortes, e manteve a vantagem até fechar o primeiro set em 4/2.

Na segunda parcial, João Fonseca melhorou na devolução, confirmou seu serviço e teve dois break points a seu favor no segundo game, mas o adversário conseguiu se recuperar. A partida se manteve equilibrada, com golpes precisos dos dois lados e sem quebras, até o tie-break. O brasileiro começou melhor, abrindo 6/3, e conseguiu fechar o set em 10/8 em seu quinto set point, contra um a favor do adversário. Sob os olhares atentos de Rafael Nadal, João Fonseca ganhou confiança e viu Tien, que tinha vantagem até ali, sentir o golpe. Assim, o carioca quebrou de cara o serviço do norte-americano no primeiro game do terceiro set. Embalado, Fonseca confirmou seu saque, quebrou novamente o serviço do adversário e fechou a parcial com um pneu: 4 a 0.

No quarto set, Tien se recuperou e equilibrou as ações. Com tranquilidade e sem perder o foco, Fonseca confirmou seus dois primeiros serviços e quebrou o do rival no quinto game, confirmando a vitória por 4 a 2 no set e por 3 a 1 na partida no seu último saque. Antes do confronto deste domingo, João Fonseca havia derrotado o francês Arthur Fils, Learner Tien e o checo Jakub Mensik, avançando às semifinais como primeiro colocado no Grupo Azul. No sábado (21), eliminou o francês Luca Van Assche para chegar à final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes