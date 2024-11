João Hadad relembra um ano da morte de Luana Andrade

João Hadad usou as redes sociais para relembrar momentos com a ex-noiva, Luana Andrade, um ano após sua morte. A bailarina tinha 29 anos quando faleceu no ano passado, em decorrência de complicações de uma cirurgia plástica no joelho. “Oportunidade de viver um amor verdadeiro”, disse.

“Foi no dia 7 de novembro de 2023 que eu me despedi da Lu e, também deixei ali, uma versão minha que custou a entender os porquês da vida. Ela que me ensinou tanto sobre fé, no seu último dia nesse plano me deu mais uma lição das mais difíceis, que era justamente ressignificar a sua partida”, escreveu no Instagram.

João continuou o desabafo: “Depois de muito encarar a dor de frente, hoje eu digo que sou um cara de sorte por ter tido a oportunidade de viver um amor verdadeiro, daqueles que você acha que nunca vai viver, até que encontra e é intenso em cada segundo. Foi assim o meu relacionamento com a Lu, e eu nunca vou me esquecer de nós dois. Até porque, ela faz parte de mim! Sempre”.

O ex-A Grande Conquista tinha planos de casar e formar uma família com a ex-assistente de palco do SBT. “Ela deixou a gente por aqui, e eu precisei entender o seu recado. Amadureci, fiquei mais forte, evoluí, aprendi a conviver com o vazio e com a saudade que nunca vai passar, e entendi que mesmo que os nossos caminhos estejam em direções diferentes agora, ela sempre irá se fazer presente na minha vida, nos detalhes”, lamentou.

João Hadad pontuou que completou 365 dias sem a amada: “Faz um ano que entendi, da forma mais dolorosa possível, que todo dia pode ser o último. Que todo abraço pode ser o último. Que a gente precisa viver da melhor maneira cada segundo, e agradecer por cada dia”.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 João Hadad joga as cinzas de Luana Andrade em convento no Espírito Santo Reprodução 2 de 7 João Hadad joga as cinzas de Luana Andrade em convento no Espírito Santo Reprodução 3 de 7 Reprodução 4 de 7 João Hadad e Luana Andrade posam juntos Instagram/Reprodução 5 de 7 João Hadad e Luana Andrade posam, sorridentes, com roupas de gala Instagram/Reprodução 6 de 7 João Hadad e Luana Andrade posam em casa Instagram/Reprodução 7 de 7 Hadad recorda pedido de namoro e se declara para Luana Andrade Instagram/Reprodução

Por fim, o influenciador deixou uma declaração de amor emocionado na legenda de um registro ao lado de Luana Andrade. “Princesa, de onde estiver, receba minhas palavras e orações, continue guiando a mim e a sua família, que agora se tornou a minha também. E obrigado por ter me permitido viver o amor mais puro e leve dessa vida. Muita luz”, concluiu.

Assista ao vídeo publicado por João Andrade: