João Pessoa aparece entre as cidades tendências de viagens em 2025; confira a lista

A Booking, plataforma de viagens online, apresentou suas previsões para o turismo global em 2025, destacando dez destinos que prometem ser populares. A pesquisa, que envolveu mais de 27 mil participantes de 33 países, identificou nove tendências emergentes no setor de viagens. Uma das principais tendências é o turismo noturno, com foco em atividades ligadas à astronomia, além da crescente demanda por experiências que promovam saúde e longevidade. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, está se tornando essencial no planejamento de viagens, com 49% dos entrevistados expressando interesse em utilizá-la para elaborar seus roteiros. Outra tendência observada é o aumento das viagens multigeracionais. Um dado interessante é que 55% dos colombianos preferem investir em experiências de viagem em vez de deixar heranças. Além disso, há um crescente interesse por viagens voltadas para o bem-estar e o autodesenvolvimento, com 21% da geração baby boomer manifestando desejo por férias de aventura.

Entre os destinos que devem ser tendência no próximo ano estão:

Houston, no Texas

João Pessoa, na Paraíba

Naha, em Okinawa

Sanya, na China

Tignes, na França

Trieste, na Itália

São Pedro do Atacama, no Chile

Tromso, na Noruega

Villajoyosa, na Espanha

Willemstad, em Curaçao

A pesquisa também destacou a importância de criar abordagens mais inclusivas para viajantes neurodivergentes. Um impressionante 80% dos entrevistados expressaram interesse em ferramentas de inteligência artificial que possam fornecer informações sobre opções de viagem mais adequadas às suas necessidades. Por fim, os dados revelaram que 71% dos colombianos preferem aproveitar suas viagens para adquirir roupas, enquanto 74% demonstraram interesse em aeroportos que ofereçam experiências diferenciadas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA