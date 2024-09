João Silva reestreia na TV e aceita privilégio de ser filho de Faustão

O termo nepobaby tem ganhado força no mundo do entretenimento: trata-se de uma definição para os filhos de famosos que acabam, eles mesmos, virando celebridades. João Silva, que estreia uma nova versão de seu programa, neste domingo (15/9), na Band, não tem problemas com isso. Ao contrário.

João Silva conseguiu o seu espaço na televisão após a mudança de seu pai, o Faustão, da Globo para a Band. Ao lado do familiar e veterano apresentador, o jovem de 20 anos deu os primeiros passos. Porém, a parceria entre os dois não durou muito tempo, já que, por conta dos problemas de saúde, Fausto Silva saiu do ar.

Agora, em voo solo, João reconhece que, ser filho de um dos mais conhecidos nomes da televisão brasileira, gera mais facilidades do que problemas.”Acho que se você comparar com o privilégio, [a pressão] é irrisória. Existe a parte difícil de ser filho do Faustão, óbvio que tem, mas ela é tão pequena perto do privilégio que eu tenho de conviver de ter um pai íntegro, que me deu essa oportunidade de trabalhar televisão, uma referência no que faz”, avaliou.

À frente do Programa do João, que vai ao ar às 22h, o apresentador faz questão de assumir o legado e, em entrevista ao Metrópoles, garante que não pretende se afastar do nome de Faustão.

“Ele tem uma importância muito grande, porque ele é muito crítico, então ele critica, ele reclama. Mas, no fundo, quando eu tive essa mudança para o domingo, ele fala isso muito mais para mostrar que está feliz com o processo. Ele sabe que as coisas estão indo bem, senão ele já teria parado de falar”, completou.

João Silva vai estrear uma nova versão do Programa do João e assume os domingos da Band

O jovem disse que não sente a pressão de ser filho do Faustão e que encara como um privilégio

O jovem, de 20 anos, ainda pontuou que deseja seguir o legado da família e que não tem vontade de desvencilhar o seu nome de Faustão

João Silva, filho de Faustão

João Silva compartilha "retratos de família" ao lado de Faustão

João Silva sobre a fortuna de Faustão: "Dinheiro do meu pai não é meu"

O novo Programa do João Com um formato inspirado nas redes sociais, o jovem aproveitou para se inspirar em vídeos do YouTube, como vlogs, e teve a ideia de levar esse ponto de vista para a televisão, focando em um conteúdo mais jovem, mas sem esquecer do público tradicional.

É com essa fórmula que João pretende trazer seu toque pessoal para a atração. Um dos desafios, segundo ele, é a necessidade de pensar em muitos quadros, já que há uma diversidade no público que está na frente da televisão nesse horário. “Estou indo para todos os lados para agradar do avô ao neto”.

O novo Programa do João vai estrear neste domingo (15/9), às 22h, e vai seguir semanalmente. O apresentador vai explorar grandes eventos, como shows, festivais, lutas e jogos. Entre as atrações, tem quadros sobre namoro, como o Consultório Amoroso, clássico de Faustão, além do Bar do João, João Visita e Encontrando o Passado.