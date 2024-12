João Victor, do Vasco, é eleito pela IFFHS como o jogador mais ‘durão’ de 2024

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) reconheceu João Victor, jogador do Vasco, como o atleta mais “durão” de 2024. Ele se destacou ao receber quatro cartões vermelhos durante a temporada, sendo expulso em confrontos contra Água Santa-SP, Athletico, Flamengo e Botafogo. Essa marca impressionante foi alcançada em um número reduzido de partidas. Com apenas 37 jogos disputados, João Victor teve o menor número de partidas entre os jogadores que figuram na lista. Essa estatística ressalta a intensidade de sua atuação em campo, que resultou em expulsões em momentos críticos. O desempenho do atleta chamou a atenção da IFFHS, que o elegeu para o topo do ranking.

Na segunda posição, Alan Ruschel, do Juventude, também recebeu quatro cartões vermelhos, mas em um total de 48 jogos. Essa diferença no número de partidas disputadas coloca João Victor em uma posição de destaque, evidenciando sua capacidade de se envolver em jogadas que resultam em penalizações severas. O terceiro lugar foi ocupado por Elvin Cafarguliyev, do Azerbaijão, que também acumulou quatro cartões vermelhos, mas em 53 partidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA