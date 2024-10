Joaquim Nery defende manutenção do circuito Dodô e reforça: “A Barra é a nossa praia”

Em meio ao imbróglio entre moradores, empresários do entretenimento e gestores públicos com relação ao circuito Dodô, entre a Barra e a Ondina, a discussão sobre a migração do circuito para a Orla Marítima, especialmente para a Boca do Rio, ou a criação de um novo circuito no local tomou força. Representando os empresários do ramo, o diretor da Central do Carnaval e do Bloco Camaleão, Joaquim Nery, falou nesta quarta-feira (30), ao Podcast Elas em Cena, no Bahia Notícias, sobre as problemáticas de uma possível mudança.

Às apresentadoras Gabrielle, Dani e Nanda Brito, Nery reiterou o posicionamento da organização carnavalesca que vem atuando pela manutenção do Carnaval no circuito Barra-Ondina.

“Não. Nós, desde o início, sempre fomos resistentes a essa ideia e nós achamos que a Barra é o local ideal para o Carnaval. Entendemos as dificuldades que existem porque o Carnaval cresceu muito, então a gente entende que isso é um desafio, mas a gente está muito em linha com o que pensa, por exemplo, a [Secretaria de] Segurança Pública, a Polícia Militar, que entende que a Barra é um local mais apropriado para o Carnaval”, afirma o gestor.

O carnavalesco explica que os moldes da Avenida Oceânica, localizada entre os grandes prédios com poucas ruas de acesso e a balaustrada para o mar, permite que a atuação da gestão pública seja mais eficaz, favorecendo o funcionamento dos negócios na região. “Porque ela [a Barra] é um corredor natural de proteção, é como se aquilo ali fosse um sambódromo. Daí os acessos à Avenida podem ser controlados e é isso que a polícia militar faz […] e ela diminui muito o potencial de conflito no circuito”, ressalta.