Joe Biden chegará ao Brasil em breve para Cúpula do G20

Nesse domingo (17) , o Brasil receberá o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,que desembarcará no Brasil vindo de Lima, no Peru. Sua primeira parada será em Manaus, onde ele realizará um sobrevoo pela Amazônia. A visita de Biden ao Brasil para participação na cúpula do G20, que acontece no país.

Após o sobrevoo, o presidente americano visitará o Museu da Amazônia, onde também fará uma declaração à imprensa. Depois disso, ele seguirá para o Rio de Janeiro, onde acontece a cúpula do G20.

De acordo com agenda de Biden, na segunda-feira (18), ele estará presente no evento de estréia da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, além de participar da recepção dos líderes que estarão na conferência. Já no dia seguinte (19), Biden terá um almoço de trabalho com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e estará presente no segundo dia de conversas do G20. Após essa reunião, o presidente dos EUA retornará à Casa Branca, encerrando sua visita ao Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Trovão