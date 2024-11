Joe Biden se encanta com o Cristo Redentor durante cúpula do G20 no Brasil

Durante a cúpula do G20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, demonstrou sua admiração pelo Cristo Redentor ao ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele elogiou a beleza do Rio de Janeiro e destacou que suas filhas ficaram impressionadas com a vista deslumbrante da cidade. O prefeito carioca, Eduardo Paes, fez questão de compartilhar essa declaração nas redes sociais, ressaltando a importância do momento. “Eu já estive várias vezes aqui e não me canso dessa paisagem. Minhas nestas foram ao Cristo Redentor e ficaram encantadas com essa cidade”, disse o americano, de acordo com Paes.

Na segunda-feira, Ashley Biden, filha do presidente, e sua neta, Natalie, aproveitaram para visitar o famoso Corcovado. O passeio foi registrado em fotos que mostram não apenas o icônico Cristo Redentor, mas também a vista do Pão de Açúcar, outro ponto turístico emblemático da cidade. As imagens capturaram a essência do Rio, refletindo a alegria da família Biden durante a visita.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA