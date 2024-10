Joe Biden se reúne com líderes europeus para debater sobre Ucrânia e Oriente Médio

A visita de Joe Biden à Alemanha, considerada uma das últimas de seu mandato, teve como principais temas as guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu. Este encontro ocorre em um contexto delicado, marcado pela morte do líder do Hamas em Gaza e pela incerteza em relação ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, especialmente com as eleições presidenciais se aproximando. Durante sua estadia em Berlim, Biden se encontrou com o primeiro-ministro Olaf Scholz para debater o fortalecimento do apoio militar à Ucrânia e a utilização de ativos russos congelados para melhorar a infraestrutura energética do país. O presidente americano enfatizou a importância de manter o suporte a Kiev, principalmente com a chegada do inverno e os recentes ataques à rede elétrica.

As declarações de Biden são especialmente relevantes em um momento em que as eleições nos EUA podem trazer mudanças significativas na política externa. Donald Trump, que tem se mostrado crítico em relação à ajuda à Ucrânia, pode voltar ao poder, o que gera incertezas sobre o futuro do apoio americano. Além disso, Biden mencionou a falta de consenso entre os aliados sobre o envio de armamentos de longo alcance para a Ucrânia. Após a reunião, Biden, junto com Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, reafirmaram o compromisso com a Ucrânia e a necessidade de um cessar-fogo em Gaza, especialmente após a morte de Yahya Sinwar.

A situação em Gaza é alarmante, com a ONU alertando sobre a insegurança alimentar que afeta cerca de 345 mil pessoas em condições críticas. Em reconhecimento ao seu trabalho, Biden recebeu a mais alta honraria da Alemanha. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, destacou a importância da restauração da confiança na aliança transatlântica desde a eleição de Biden, ressaltando a relevância das relações entre os dois países em tempos de crise global.

