Joe Biden vence primárias na Carolina do Sul, dizem projeções

Presidente norte-americano confirmou favoritismo e ganhou com folga a 1ª corrida oficial do partido Democrata neste sábado (3.fev)

PODER360 3.fev.2024 (sábado) – 23h17



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu neste sábado (3.fev.2024) a primária inaugural do Partido Democrata na Carolina do Sul. Segundo informações da Reuters, ele confirmou o favoritismo e ganhou com folga dos demais candidatos, o deputado Dean Phillips e a autora Marianne Williamson.

Biden conseguiu conquistar cerca de 33.000 votos, afirma pesquisa do instituto Edison Research. Como os negros representam a maioria do eleitorado democrata no Estado, a disputa era considerada um teste para a popularidade do atual presidente.

“O povo da Carolina do Sul se pronunciou de novo, e eu não tenho dúvidas de que ele nos colocou no caminho para ganhar a Presidência de novo —e tornar Donald Trump um perdedor de novo”, declarou a campanha de Biden depois da divulgação dos resultados.

Carolina do Sul foi governada pela candidata Nikki Haley de 2011 a 2017 e possui a tradição de votar no Partido Republicano nas eleições gerais dos EUA. Segundo a Reuters, em 2020, Biden teve 49% dos 539.263 votos na corrida primária democrata no Estado, que envolveu 7 políticos.

O ex-presidente Donald Trump deve ser a indicação republicana para concorrer com Biden nas eleições. Em 23 de janeiro, venceu a primária republicana do Estado de Nova Hampshire. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, ficou em 2º lugar.

Em 6 de fevereiro será vez dos eleitores de Nevada irem às urnas votar nas primárias. As eleições presidenciais dos EUA estão marcadas para 5 de novembro.