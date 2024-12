Joelma vai ser avó pela primeira vez

A família de Joelma vai aumentar. A cantora vai se tornar avó pela primeira vez. O netinho, ou netinha, é fruto do namoro da filha caçula da cantora, Yasmin Mendes Farias, com o baterista da banda da artista, Neto Alcântara.

De acordo com o portal LeoDias, a jovem, de 20 anos, fruto do casamento de 18 anos da artista com Ximbinha, está no terceiro mês de gestação.

O casal, de acordo com o colunista, vive um relacionamento mais afastado das redes sociais e não postam fotos juntos. O namoro dos pombinhos foi oficializado no fim do mês passado durante a gravação do Altas Horas.

Em cliques raros, postados na noite de Natal nos stories de ambos, os dois apareceram abraçados em duas ocasiões diferentes e o músico está com a mão na barriga da amada.

Yasmin Mendes Farias e Neto Alcântara já havia, sido vistos trocando beijos nos bastidores dos shows de Joelma, mas aquela foi a primeira vez que a moça confirmou o namoro.

Além da jovem, a cantora também é mãe de Natália, fruto do relacionamento dela com Roberto Luís Sarraffi, e Yago, da união da artista com Robson Cristiano Leão Matos.

Joelma anuncia cancelamento de cruzeiro

A cantora Joelma, por meio da sua equipe, anunciou o cancelamento do evento Cruzeiro Isso é Calypso em Alto Mar. A decisão foi confirmanda faltando pouco mais de um mês para o embarque no navio.

Em meados de outubro, a coluna Fábia Oliveira contou que os fãs da cantora estavam cobrando um posicionamento. A falta de organização se arrastava a meses e o público que comprou as cabines estava desesperado com a possibilidade de um golpe. Inicialmente, o show em alto mar foi divulgado para o período de 28/11 a 01/12. No entanto, tempos depois, a produção mudou para 25 a 29/11 sem qualquer prévio aviso.

“A Jmusic Produtora informa o cancelamento do evento Cruzeiro Isso é Calypso em Alto Mar. A decisão foi tomada em decorrência da falta de transparência e do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa responsável, Murai Viagens e Turismo Ltda. (também conhecida como Sun7Live)”, informou a equipe de Joelma em nota.

Ainda segundo a empresa, uma ação judicial foi iniciada para que a Murai Viagens e Turismo Ltda. retire qualquer divulgação em relação ao evento do ar.

“A Jmusic tentou uma composição extrajudicial com a referida empresa, mas não tendo sido possível, ingressou com a competente ação judicial através da qual obteve liminar para que a Murai Viagens e Turismo Ltda. retire imediatamente qualquer divulgação do evento em suas redes sociais e plataformas digitais, incluindo a vinculação do evento com qualquer imagem da cantora Joelma, sob pena de multa diária, a fim de se evitar que consumidores sejam ludibriados a adquirirem as cabines do cruzeiro”, escreveu.

E completou: “Fez parte do pedido judicial da JMusic, também, que a empresa Murai Viagens e Turismo Ltda (Sun7Live) disponibilize um canal de atendimento exclusivo para que o público possa solicitar o cancelamento e o reembolso das compras das cabines. Lamentamos os transtornos causados pela empresa Murai Viagens e Turismo Ltda. que atingem, além da JMusic, os fás da cantora Joelma”.