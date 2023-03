Jogador argentino abandona treinamentos devido à dependência química

Brian Fernández, de 28 anos, atacante do tradicional Colón de Santa Fé, time vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2019, abandonou os treinamentos da equipe devido à luta contra a dependência química.

Ao Olé, Araceli Fessia, namorada do atacante com quem tem uma filha de cinco anos, contou alguns detalhes do drama vivido pela dependência do jogador.

“Lutamos contra isso há oito anos, e agora decidimos que não podemos mais ficar em silêncio. Pensamos que assim seria melhor por não colocá-lo em exposição, mas precisamos mudar nossas estratégias”, disse Araceli.

“Sabemos que ele luta, mas há pessoas ao redor que não contribuem, e é isso que precisamos trabalhar daqui por diante”, disse a mulher de Brian.

CarreiraBrian começou a carreira como jogador profissional em 2012, atuando pelo Defensa y Justicia, mas foi só em 2015 que o argentino começou a ganhar mais oportunidades, quando entrou em campo 13 vezes pelo Defensa, marcando quatro gols, e 20 partidas pelo Racing, balançando as redes em três oportunidades.

No entanto, ainda em 2015, o atacante testou positivo para o uso de cocaína, o que o deixou afastado dos gramados de futebol até 2017, quando foi emprestado pelo Racing ao Sarmieto de Junin, onde não teve muitas chances. Foram apenas cinco jogos disputados e três gols anotados.

Brian chegou a jogar no futebol francês, mas também não obteve sucesso. No entanto, em 2018 e 2019, o argentino viveu seus melhores momentos da carreira.

Em 2018, Brian atuou pelo Unión La Calera, do Chile, anotando 11 gols e quatro assistências em apenas 12 jogos. No mesmo ano chegou ao Necaxa, do México, onde anotou 18 tentos em 32 jogos.

Já em 2019, o jogador foi jogar no futebol dos Estados Unidos vestindo a camisa do Portland Timbers. O atacante foi um dos destaques da equipe e também teve bons números pelo clube da MLS, anotando 15 gols em 23 jogos.

A partir de 2020, a carreira do jogador voltou a desandar em seu retorno ao futebol argentino. Adquirido pelo Colón, Brian entrou em campo apenas cinco vezes no ano e, em 2021, foi emprestado ao Ferro Carril Oeste, onde teve uma temporada de destaque com 14 gols em 23 jogos.

Após o destaque no Ferro Carril, Brian foi emprestado ao Deportivo Madryn, onde não obteve chances. Atualmente o jogador pertence ao Colón mas ainda não atuou em 2023.