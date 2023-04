Jogador de beisebol leva bolada de 143 km/h no rosto; vídeo

Um jogador do Texas Rangers precisou ser levado ao hospital após levar uma bolada no rosto durante a derrota por 2×0 para o Baltimore Orioles, pela Major League Baseball (MLB). A bola acertou o lado direito da face de Josh Smith a 143 km/h. O jogador precisou levar seis pontos.

O episódio aconteceu na última segunda-feira (3). Danny Coulombe, arremessador dos Orioles, errou a mira e acertou Smith no queixo. O lance aconteceu na parte baixa da terceira entrada, quando a partida ainda estava empatada em 0x0. O atleta dos Rangers caiu na hora, e o atendimento médico foi chamado.

O infielder conseguiu sair do jogo caminhando por conta própria, e foi encaminhado a um hospital em seguida. De acordo com a nota oficial da equipe, o jogador precisou levar seis pontos no rosto, mas não sofreu danos estruturais na fase ou mandíbula

Segundo Bruce Bochy, técnico dos Rangers, após a partida, Smith também passou por exames, incluindo tomografia, que não atestaram preocupações. Ele também foi liberado após completar um protocolo de concussão. Ainda assim, ficará sob observação nos próximos dias. Após o incidente, o atleta tranquilizou os torcedores.

“Obrigado a todos que entraram e contato e mandaram orações. Eu estou bem e espero poder voltar ao campo logo”, escreveu o jogador no Twitter.