Jogador do Santos causa acidente na Colômbia e é preso embriagado

O atacante colombiano Alfredo Morelos, que pertence ao Santos e está emprestado ao Atlético Nacional-COL, foi preso nesta quarta-feira (23/10) após causar acidente em Antioquia, na Colômbia. Uma pessoa ficou gravemente ferida e o atleta foi preso em estado de embriaguez.

A imprensa colombiana informou que o jogador dirigia sua caminhonete e acabou invadindo a contramão, se chocando contra um motociclista.

“Foi realizada a captura de Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional, que viajava como motorista em um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado (grau 2), causando lesões corporais ao senhor Sebastián Guillermo Dávila Valderrama”, diz o relatório da polícia local.

Morelos chegou ao Santos em 2023 com um dos maiores salários do elenco, girando em torno dos R$ 950 mil. No entanto, mesmo o atacante aceitando a redução para R$ 350 mil, o jogador não se encontrou no comando do técnico Fábio Carille e foi emprestado.

Pelo Atlético Nacional são sete gols marcados em 15 partidas disputadas, além de uma assistência.