Jogador marca gol aos seis segundos e quebra recorde. Assista

Christian Hofer/Getty Images

1 de 1 Christoph Baumgartner marca o gol mais rápido da história entre seleções – Foto: Christian Hofer/Getty Images O jogador austríaco Cristoph Baumgartner se tornou o jogador a marcar o gol mais rápido da história por uma seleção, ao fazer o primeiro gol da Áustria logo após a saída de bola, no duelo contra a Eslováquia, que aconteceu no último sábado (23/3). Ele balançou as redes com apenas seis segundos transcorridos no relógio.

Baumgartner avançou com a bola, driblou três jogadores e finalizou no canto direito, sem chances para o goleiro Martin Dúbravka. Os jogadores adversários se olharam incrédulos, enquanto os torcedores austríacos comemoraram bastante.

Confira o gol:

O gol que detinha o título de mais rápido até então havia sido marcado pelo alemão Lukas Podolski, em 2013, em um amistoso da seleção da Alemanha contra o Equador, com sete segundos de jogo.

