Jogadoras do Botafogo respondem por omissão de socorro em caso de atropelamento fatal

Cinco jogadoras do time sub-20 do Botafogo foram liberadas para responder ao processo por omissão de socorro, relacionado ao atropelamento que resultou na morte do fisioterapeuta Fábio Toshiro, que havia se casado recentemente. O incidente ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na noite de 13 de julho. As atletas estavam no veículo dirigido pelo influenciador Vitor Belarmino, que se evadiu do local sem prestar assistência à vítima.

O motorista do carro estava em alta velocidade no momento do acidente e, desde então, encontra-se foragido, sem que sua localização tenha sido determinada nos últimos três meses. As jogadoras envolvidas no caso são Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha) que seguem participando normalmente dos treinos do Botafogo, apesar da situação delicada. O clube tem se mostrado solidário às atletas, oferecendo apoio social e psicológico para ajudá-las a lidar com as consequências do ocorrido.

