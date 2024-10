Jogadoras do Botafogo são indiciadas por atropelamento de noivo

Jogadoras do Botafogo foram indiciadas pela Polícia Civil depois de presenciarem o atropelamento de Fábio Toshiro, que havia acabado de se casar, no dia 13 de julho. As atletas, que têm entre 18 e 20 anos, estavam no carro do influenciador Vitor Belarmino quando o noivo foi atingido, numa avenida da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

Belarmino teve a prisão decretada há três meses, mas segue foragido. Ele é acusado de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O rapaz dirigia uma BMW e fugiu sem prestar socorro.

Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha), que atuam pelo sub-20 do alvinegro, responderão por omissão de socorro.

O processo segue em andamento na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, em segredo de Justiça.

Atropelamento

Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento em que Toshiro estava atravessando a rua, do lado de sua esposa, quando foi atropelado. O casal havia feito check-in num hotel próximo do local da tragédia, deixado as malas e saído para um passeio.

Com a colisão, o corpo do noivo foi arremessado para dentro do carro de Vitor, que teria retirado a vítima, inconsciente, com ajuda de outros ocupantes do veículo, deixando-a estirada no chão, de acordo com o relato de testemunhas.

As informações foram confirmadas ao Metrópoles pela Polícia Civil. A Justiça emitiu pedido de prisão para Vitor Vieira, que está foragido. O caso está sendo investigado pela 42ª DP. A BMW foi apreendida, depois de ser encontrada em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca.

Além de influenciador digital, com mais de 280 mil seguidores no Instagram, Vitor Vieira é atleta de futebol freestyle, já tendo competido até em Dubai. Nas redes sociais, o boleiro mostra o esporte, seu dia a dia e exibe seus carros de luxo, incluindo a BMW envolvida na morte de Fábio Toshiro.