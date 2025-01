Jogadores da base viajam e devem ser novidade na lista de Ceni para jogo contra o Jequié

O Bahia embarcou rumo a Jequié, a Cidade Sol, na tarde desta terça-feira (28), onde enfrenta o Jequié em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Nas fotos divulgadas pelo clube, foi possível ver alguns jovens da base do Tricolor embarcando junto ao time.

Para a partida, o treinador Rogério Ceni deve mandar a campo um time mesclado, mais focado no aspecto físico dos jogadores, do que técnico, pensando no clássico Ba-Vi. Os volantes Sidney e Jota, o atacante Tiaguinho e o zagueiro Fred Lipert embarcaram. De contrato renovado, o zagueiro Kauã Davi também viajou.

Os jogadores participaram do treino desta terça-feira (28) junto do elenco profissional, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Confira nas fotos abaixo:



Fotos: Letícia Martins / EC Bahia.

Outro nome que deve ganhar oportunidade entre os relacionados é o lateral-esquerdo Caio Roque, que foi titular diante do Jacobina, pela 3ª rodada do Baianão.