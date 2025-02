Jogadores do Botafogo convocam torcida para jogão em Cariacica

O público capixaba tem encontro marcado com o Botafogo, neste domingo (9/2), a partir das 16h, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, contra o Madureira. Alguns jogadores do Glorioso mandaram recado para os torcedores marcarem presença no Estádio Municipal Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida é uma realização Metrópoles Sports.

Os volantes Newton e Kayque, por meio de vídeo, contam com o apoio de todos os torcedores para o duelo contra o Madureira para o Glorioso subir na tabela. O Botafogo é quarto colocado no estadual com 12 pontos.

“Fala, torcida do Fogão. Sempre que jogamos lá vocês fazem uma festa bonita. Conto com o apoio de vocês”, acrescenta o atacante Igor Jesus.

Antes de enfrentar o Madureira, o Botafogo bateu o Nova Iguaçu por 1 x 0, no Estádio Moça Bonita, nessa quinta-feira (6/2). O resultado positivo colocou o Glorioso no G-4 do Carioca, com 12 pontos.

Além disso, o Alvinegro ainda tem um jogo a menos no estadual. Logo, o Glorioso assume favoritismo para avançar ao mata-mata do Campeonato Carioca caso garanta a vitória em Cariacica.

Ingressos

Para os torcedores que ainda não adquiriram seu ingresso, as vendas seguem a todo vapor através do site especial criado pelo Metrópoles Sports. Clique aqui para acessar.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: