Jogadores do Vitória acompanham time sub-23 antes de treinamento

Nesta terça-feira (15), antes de começar mais uma sessão de treinos visando o duelo contra o RB Bragantino, no sábado (19), os jogadores do Vitória acompanharam a partida do time sub-23 rubro-negro, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contra o Vasco, no Barradão. Os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo, o meia Matheuzinho e os atacantes Janderson e Zé Hugo foram flagrados assistindo à vitória do Leão por 4 a 3.

Na primeira parte do treinamento comandado pelo técnico Thiago Carpini, os jogadores fizeram um coletivo tático, 11 contra 11, em campo aberto. Na segunda parte, houve foco nas finalizações.

O lateral-direito Willean Lepo deu continuidade à transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco. Outro que segue cumprindo a etapa da transição é o meia Gabriel Santiago, que participou das atividades com o grupo, mas de forma controlada.

Já o lateral-esquerdo Patric Calmon trabalhou sob a orientação de Vinícius Franco. O atacante Osvaldo treinou na academia de musculação com o professor Robert Conceição, seguindo a programação do Departamento Médico.