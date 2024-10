Jogo dos 5 erros: confira inconsistências no suposto laudo de Boulos

Pega na mentira. No jogo dos 5 erros fica fácil perceber a manipulação de Pablo Marçal (PRTB) no falso laudo médico divulgado por ele para acusar o adversário Guilherme Boulos (PSol) de usar cocaína. Segundo o documento, Guilherme Boulos teve um “surto psicótico grave”, e teria sido submetido a um exame toxicológico que constatou a presença de 2,825 ng/mg de cocaína no sangue.

Boulos decidiu que quer a prisão de Marçal e que vai à Justiça contra o ex-coach e contra o dono da clínica, Luiz Teixeira da Silva, que já foi preso sob a acusação de fraudar e desviar cerca de R$ 20 milhões da área da Saúde. A Justiça Eleitoral, no entanto, proíbe a prisão de candidatos no período que antecede o pleito, exceto em casos de flagrante delito. A norma, no caso das eleições de 2024, vale desde o dia 21 de setembro.

Confira os 5 erros:

Boulos e Emerson Osasco, vereador de Osasco, em 19/1/2021, data do suposto surto do deputado por cocaína

Boulos postou em 20 de janeiro de 2021 que estava distribuindo cestas básicas na periferia de São Paulo

Reprodução/Instagram

Médico já falecido assina laudo divulgado por Marçal contra Boulos

Coluna Paulo Cappelli

Receituário com assinatura e RG diferentes

Reprodução

assinatura do suposto laudo. No documento à direita, a assinatura em uma procuração

Reprodução

Erro 1: No RG do psolista, o sétimo e o oitavo dígitos estão trocados. Há ainda uma série de erros de digitação.

Erro 2: O documento que foi divulgado por Marçal em seu perfil no Instagram é datado de 19 de janeiro de 2021, com a assinatura do médico José Roberto de Souza, que não tem especialidade em psiquiatria. O Metrópoles apurou que o CRM dele está inativo no Conselho Regional de Medicina desde abril de 2022 e que o profissional já faleceu.

Erro 3: O vereador na cidade de Osasco, Emerson Osasco (PCdoB-SP), postou uma foto com Boulos na mesma tarde da suposta internação por uso de drogas postada por Marçal. A publicação de Emerson é do dia 19 de janeiro de 2021, mesma data que consta no documento compartilhado pelo ex-coach.

“Essa tarde pude encontrar o meu parceiro Guilherme Boulos para conversar sobre políticas públicas e mudanças efetivas para nossas cidades no campo progressista”, escreveu na legenda da foto vereador de Osasco.

Erro 4: No dia seguinte à suposta internação, Boulos participou de uma distribuição de cestas básicas na favela do Vietnam, em São Paulo.

Erro 5: No CRM, a assinatura do médico José Roberto de Souza no suposto laudo publicado por Pablo Marçal (PRTB) é diferente à assinatura que está no receituário publicado pelo ex-coach. O UOL também publicou documento onde é possível ver a diferença entre as assinaturas do laudo e a de uma procuração em um processo de Souza no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).