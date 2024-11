Jogo entre Valencia e Real Madrid é cancelado devido a inundações na Espanha

A LaLiga pediu à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) o cancelamento dos jogos entre Valencia e Real Madrid e entre Villarreal e Rayo Vallecano, previstos para este fim de semana, foram adiados nesta quinta-feira (31) devido às inundações que devastaram a região de Valência. “Diante da solicitação feita ontem (quarta-feira) à RFEF de adiar os jogos da 12ª rodada da LALIGA EA SPORTS e da rodada 13 da LALIGA HYPERMOTION que deveriam ser disputados neste fim de semana, a LaLiga informa que a juíza de Competição decidiu favoravelmente pelo referido pedido”, indicou a RFEF. A LaLiga também informou o adiamento de três jogos da segunda divisão que deveriam acontecer nas zonas afetadas pelas inundações, que deixaram pelo menos 158 mortos no leste do país: Castellón x Ferrol, Eldense x Huesca e Levante x Málaga.

A federação já havia adiado os jogos de Valencia e Levante nesta semana pela Copa do Rei, competição organizada pela própria RFEF. A LaLiga pediu aos clubes afetados que procurem novas datas para que possam disputar os jogos adiados. O Real Madrid, único dos quatro times que disputa uma competição europeia nesta temporada, é o vice-líder do Campeonato Espanhol, atrás do Barcelona, enquanto o Valencia é o lanterna. As inundações na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram pelo menos 158 mortos e várias pessoas estão desaparecidas, além dos danos materiais. O governo espanhol decretou três dias de luto a partir desta quinta-feira. Antes do início das demais partidas da 12ª rodada será respeitado um minuto de silêncio.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo