Jogos Brasileiros Universitários de Praia começam no Rio de Janeiro

Cerca de dois mil estudantes-atletas de todo o país já estão no Rio de Janeiro para os Jogos Universitários Brasileiros – Praia (JUBs). Pela primeira vez na cidade, o evento será aberto com festa esta noite, a partir 19h (horário de Brasília), na Praia de Botafogo, dando início a oito dias de competições em 12 modalidades. Os JUBs são abertos ao público e também têm transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

A estrutura principal do evento está montada na Praia de Botafogo, onde ocorrerão a partir de terça (20) as disputas de vôlei de praia, beach soccer, futevôlei, beach tenis, beach hand (hadebol de mão), cross training, vôlei misto 4×4 e beach wrestling. Os jogos serão sempre de 9h às 16h.

Os torneios de skate e basquete 3×3 serão disputados da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a partir de quarta (21) e irão até sábado (24), das 9h às 17h.

Os JUBs – Praia também terão campeonato de surfe na quinta (22), a partir das 7h, próximo ao posto três da Barra. No dia seguinte, a Praia de Copacabana receberá as provas de natação em águas abertas. A prova feminina será às 8h e masculina às 10h – as partidas serão no posto cinco.