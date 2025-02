Jogos do Candangão e Paulistão movimentam final de semana no DF

O Candangão BRB 2025 chega à metade da sua primeira fase neste final de semana, com a realização da 5ª rodada da competição. O campeonato contará com dois jogos neste sábado (8/2) e três no domingo (9/2).

O Brasiliense é o único time a vencer todos os seus jogos na competição até o momento e mantém campanha de 100% de aproveitamento. Já o Legião ainda não sabe o que é pontuar e perdeu todos os seus jogos. Os jogos desta rodada acontecem na Boca do Jacaré, no Defelê e no Estádio JK. A arbitragem também está definida para a rodada.

Candangão BRB 5ª Rodada

Samambaia x Gama

Local e horário: Boca do Jacaré, sábado (8/2), às 16h

Árbitro: Rodrigo Raposo

Árbitro Assistente 1: Leila Cruz

Árbitro Assistente 2: David Sousa

4º Árbitro: Gildevan Lacerda

Paranoá x Ceilândia

Local e horário: Defelê, sábado (8/2), às 16h

Árbitro: Marcello Rudá

Árbitro Assistente 1: Lehi Sousa

Árbitro Assistente 2: Douglas Penha

4º Árbitro: Maricleber Gois

Real Brasília x Sobradinho

Local e horário: Defelê, domingo (9/2), às 15h

Árbitro: Luiz Paulo Aniceto

Árbitro Assistente 1: Daniel Henrique

Árbitro Assistente 2: Kinberlyn Morais

4º Árbitro: Marcos Antônio

Capital x Legião

Local e horário: JK, domingo (9/2), às 16h

Árbitro: Pedro Copatt

Árbitro Assistente 1: José Reinaldo

Árbitro Assistente 2: Josieliton Santos

4º Árbitro: Lucas Fernando

Brasiliense x Ceilandense

Local e horário: Boca do Jacaré, domingo (9/2), às 16h

Árbitro: Allyson Zilse

Árbitro Assistente 1: Renato Tolentino

Árbitro Assistente 2: Felipe Oliveira

4º Árbitro: Cássia França

Paulistão 2025

O Paulistão 2025 desembarca no Distrito Federal neste final de semana e vai trazer três jogos para a Arena BRB Mané Garrincha. O Palmeiras enfrenta o Água Santa no domingo (9/2), às 18h30. O jogo é uma realização Metrópoles Sports.

Na sequência, na segunda-feira (10/2), o São Paulo inicia uma semana de dois jogos na capital federal. O primeiro será contra a Inter de Limeira, às 21h30. Na quinta-feira (13/2), o Soberano volta ao campo no DF para jogo contra o Velo Clube, às 21h30. As duas partidas são apresentadas pelo Metrópoles Sports.