John passará por cirurgia no joelho e está fora da temporada do Vitória

O Vitória perdeu um de seus zagueiros para o restante da temporada. O departamento médico do clube confirmou que John sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo, e terá que passar por cirurgia. Com isso, o defensor não volta mais aos gramados em 2023.

De acordo com o Leão, a operação para a reconstrução do ligamento ainda não tem data marcada. Ela será programada após diminuir o processo inflamatório. A previsão de afastamento do zagueiro gira é de seis a oito meses.

John se machucou durante a derrota por 2×1 para o Campinense, na quarta-feira (22), pela última rodada da Copa do Nordeste 2023. O jogador foi um dos titulares do Vitória, que, sem chances de classificação, foi escalado com um time alternativo.

O defensor, porém, deixou o campo aos 14 minutos do primeiro tempo, em decorrência de dores no joelho esquerdo. Ele passou por exame de ressonância, que constatou a lesão.

O zagueiro de 21 anos estreou no profissional do Vitória em 2020. Ao todo, ele tem sete partidas pela equipe principal rubro-negra. Na atual temporada, disputou três jogos. Além de enfrentar o Campinense, também encarou o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, e o Jacuipense, pelo pré-Nordestão. Nas duas ocasiões, começou no banco de reservas.

Sem John, o Vitória do técnico Léo Condé segue em intertemporada, de olho na Série B. A estreia da equipe na Segundona será contra a Ponte Preta, no dia 14 ou 15 de abril, no Barradão.