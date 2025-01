John Textor assina acordo para vender participação no Crystal Palace por US$ 185 milhões

John Textor está em vias de concretizar a venda de sua participação no Crystal Palace por um valor estimado em US$ 185 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,1 bilhão. O empresário detém 45% das ações do clube e atualmente está em negociações com um grupo de investidores oriundos da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, que conta com o apoio financeiro dos irmãos Mansoor e Haider Syed. A proposta inicial foi revisada para alinhar-se às expectativas de Textor, mas a transação ainda depende da aprovação da Premier League. Além das negociações em andamento, o grupo Sportsbank, sob a liderança de Keith Haris, manifestou interesse em investir na Eagle Football, a holding que controla não apenas o Crystal Palace, mas também o Botafogo, o Lyon e o RWD Molenbeek. Para facilitar a entrada da Sportsbank, Textor pode considerar abrir mão de sua posição no conselho do Crystal Palace.

WhatsApp

O empresário expressou seu desejo de se manter ativo em um clube inglês de alto nível, no entanto, a situação financeira da Eagle Football levanta preocupações. A holding enfrenta um déficit de 25,7 milhões de euros, equivalente a R$ 170 milhões, e uma dívida total que gira em torno de 500 milhões de euros, ou R$ 3,1 bilhões. Essa situação crítica já gerou inquietação no Lyon, que pode enfrentar dificuldades para inscrever novos jogadores e até mesmo punições severas, como o rebaixamento. Em resposta a esses desafios financeiros, a Eagle Football anunciou um plano de recapitalização com o objetivo de levantar US$ 1,1 bilhão, ou R$ 6,7 bilhões. Esse esforço faz parte de uma estratégia mais ampla para quitar suas dívidas e se preparar para uma possível entrada na Bolsa de Valores de Nova York em 2025.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA