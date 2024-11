John Textor é absolvido pelo STJD em caso de manipulação de resultados

O empresário John Textor, proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, obteve a absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ter sido punido em uma decisão anterior. Ele havia feito alegações de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro e afirmado possuir evidências contra árbitros, mas não conseguiu apresentar os áudios requisitados pelo tribunal. A multa de R$ 60 mil que havia sido imposta a Textor foi cancelada. O relator do caso, Luiz Felipe Bulus, fundamentou a decisão de absolvição ao afirmar que o empresário não poderia ser forçado a apresentar provas que pudessem comprometer terceiros. Essa argumentação foi crucial para a reversão da penalidade. Apesar da absolvição neste caso específico, Textor ainda terá que enfrentar um novo julgamento. Ele é alvo de outras acusações relacionadas à manipulação de resultados, que envolvem não apenas o Botafogo, mas também outros clubes e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA