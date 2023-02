Joice anuncia desfiliação do PSDB e critica falta de renovação da sigla

A deputada federal Joice Hasselmann (sem partido) utilizou as suas redes sociais na noite desta terça-feira, 31, para anunciar sua desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) . Em uma publicação, a parlamentar, que não conseguiu se reeleger para mais quatro anos de mandato como congressista e saiu de 1.078.666 votos em 2018 para 13.510 em outubro do ano passado, lamentou que a sigla tucana não tenha se renovado durante este período. “Acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação, na construção de um novo @PSDB. Infelizmente não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos”, explicou. A entrada de Joice na sigla ocorreu após uma série de desentendimentos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso porque, antes de 2021, a parlamentar estava filiada ao PSL – assim como o então mandatário – e era sua líder de governo no Congresso. Em junho daquele ano, a parlamentar entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saída por justa causa da legenda, sem que houvesse perda de mandato. Em outubro do mesmo ano, Hasselman ingressou no PSDB. Caso a parlamentar não saísse do partido, os próprios tucanos paulistanos já avaliavam a sua expulsão. Em comunicado enviado pelo presidente municipal do diretório, uma reunião foi convocada para a noite desta terça-feira com os 71 membros da legenda para deliberação a respeito dos pedidos de expulsão de Joyce por comentários que “desrespeitam a ética e integridade do partido, agindo com incoerência e imprudência”. Ainda não há uma definição quanto a possível expulsão da deputada. Recentemente, Joice considerou em entrevistas que não deve abandonar a vida pública e uma segunda disputa à prefeitura de São Paulo, em 2024, está em seus planos.

