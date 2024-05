Joice Hasselmann diz que William Waack quase assumiu o Itamaraty

Segundo a ex-deputada, negociações travaram por causa dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chama de “patetas”

A ex-deputada federal Joice Hasselmann era próxima ao ex-presidente Bolsonaro no começo do mandato Reprodução/UOL – 22.mai.2024

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 3h56



A ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos-SP) disse ter convidado o jornalista William Waack para ser ministro das Relações Exteriores no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ela, Waack só não assumiu o cargo porque os filhos do ex-presidente “atravessaram” as negociações e colocaram o ex-chanceler Ernesto Araújo no comando do ministério.

“Eu convidei o William Waack para ser o ministro das Relações Exteriores. Ele topou. Quando ele estava se organizando para ir para a Brasília, eles [filhos de Bolsonaro] atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo”, disse Hasselmann em entrevista ao programa “Alt Tabet”, do portal UOL, divulgada na 4ª feira (22.mai.2024).

Uma das congressistas mais próximas a Bolsonaro no começo do mandato, Hasselmann disse que evitava os filhos do ex-presidente: “Ou eram os filhos, ou era eu. Eu não me misturava com aqueles patetas”.

Ela contou ter indicado Viviane Senna, mão do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, para o MEC (Ministério da Educação), mas as negociações também teriam fracassado por causa dos filhos do ex-presidente.

“O Carlos [Bolsonaro, PL-RJ] eu vi uma vez na vida, quando fui na casa do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, levar a Viviane Senna, que era minha indicada para ser ministra da Educação. E aí o que eles [filhos de Bolsonaro] fizeram? Atravessaram aquele idiota do [Ricardo] Vélez, sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e o Mozart [Neves]. Olha o que a gente perdeu”, acrescentou.

Hasselmann e Bolsonaro romperam ainda no 1º ano do governo, depois de um desentendimento público com os filhos pelo PSL, partido que elegeu a ex-deputada, o ex-presidente e alguns de seus filhos.