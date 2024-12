Jojo Todynho enfrenta perrengue para ver show de Chris Brown em SP

A influenciadora Jojo Todynho desembarcou em São Paulo neste sábado (21/12) para assistir ao show do astro internacional Chris Brown, que se apresentou no estádio Allianz Parque. A chuva que atingiu a capital paulista durante a tarde e a noite fez com que a ex-funkeira vivesse alguns perrengues ao lado dos amigos antes da apresentação.

Jojo Todynho publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece correndo debaixo de chuva antes do show. “Tudo pelo Chris Brown”, disse a influenciadora, enfrentando uma verdadeira tempestade que atingiu a cidade de São Paulo e que causou alagamentos e muita dor de cabeça aos moradores. “Caralh*, nenhuma humilhação é pouca”, brincou a famosa.

A forte chuva que atingiu a cidade durante a tarde também não deu trégua à noite. O rapper norte-americano Chris Brown se apresentou debaixo de muita água e cantou seus sucessos diante um público animado. O show marcou o retorno do cantor ao Brasil 14 anos após sua última passagem pelo país. Um dos momentos marcantes foi o “voo” do artista, que foi erguido por cabos e sobrevoou o público.

Processo

O pronunciamento polêmico de Jojo Todynho, feito no começo do mês, sobre uma suposta proposta milionária do Partido dos Trabalhadores chegou à Justiça. A acusação feita pela influencer foi rechaçada pelo PT que, dias após os fatos, acionou a futura “dra. Tody “legalmente. A coluna Fábia Oliveira contou detalhes do caso em primeira mão no começo do mês.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 “Nunca mais vou fazer nada na cara”, prometeu Jojo Todynho 2 de 6 Jojo Todynho mandou indireta nas redes sociais 3 de 6 Ataques racistas contra Jojo Todynho viram caso de polícia Reprodução 4 de 6 SBT se manifesta sobre ida de Jojo Todynho para o Fofocalizando Instagram/Reprodução 5 de 6 Jojo Todynho posa de look preto Instagram/Reprodução 6 de 6 Jojo Todynho causa revolta na comunidade LGBTQIANP+ Reprodução/YouTube

O Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime contra Jojo Todynho. Em documento oficial, o PT afirmou que a cantora violou sua honra ao fazer acusações inverídicas a seu respeito. Na queixa, o partido alegou que as falas da ex-Fazenda são mentirosas e não são acompanhadas de qualquer prova plausível.

O depoimento dado pela influencer sobre a suposta proposta milionária para apoiar o PT foi considerado uma forma de incitar o ódio e o desprezo público pela coligação. O partido chamou atenção, ainda, para a responsabilidade de Jojo enquanto figura pública e influenciadora.

A queixa contra a cantora e influencer se debruça sobre o crime de difamação, com pena a ser aumentada uma vez que as falas se deram na rede mundial de computadores. A coluna lembra aqui que, junto da esfera penal, Jojo Todynho pode responder civilmente por suas acusações.