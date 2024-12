Jojo Todynho passará por nova cirurgia após perder 60 kg: entenda

Jojo Todynho revelou em seus stories do Instagram que irá passar por uma nova cirurgia em 2025. Após eliminar mais de 60 kg desde sua cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2023, a cantora explicou que o próximo procedimento será para remoção do excesso de pele.

Antes da bariátrica, Jojo chegou a pesar 160 kg. Seguindo orientações médicas, ela perdeu cerca de 20 kg com dieta, exercícios e o uso do medicamento Ozempic, indicado para diabetes, mas utilizado de forma off label para controle de peso.

Em entrevista ao podcast DocShow, Jojo compartilhou o momento decisivo para a cirurgia: “O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: ‘vou fazer a cirurgia’.”

Cerca de um ano após o procedimento, Jojo acumulou mais de 60 kg eliminados e já passou por intervenções para tratar o excesso de pele, uma consequência comum após grandes perdas de peso.

No vídeo recente, ela anunciou com entusiasmo que a nova cirurgia também incluirá procedimentos focados nas pernas. “Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!”, disse ela, enquanto dançava ao som de Ô Queiroz, do grupo Revelação.