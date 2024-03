Jojo Todynho pode ser demitida da Globo após quebrar Código de Ética

1 de 1 Jojo-Todynho-Globo-Código-Ética – Foto: nullAo que tudo indica, Jojo Todynho pode perder o seu emprego na Globo por conta de suas recentes declarações na internet. A alta cúpula da emissora teria ficado irritada após a cantora quebrar três cláusulas do Código de Ética e Conduta, que precisa ser seguido à risca por seus funcionários.

A informação foi publicada por Gabriel Perline, do IG. Segundo o colunista, mesmo que Jojo não tenha contrato fixo com o canal dos irmãos Marinho e mantenha um vínculo apenas por obra, o seu trabalho na Globo pode estar com os dias contados.

Após Código de Ética, Jojo Todynho tem emprego na Globo ameaçado

Os casos de Jojo Todynho estão ligados a Conflito de Interesses, Atividades Políticas e Relação com Agentes Públicos. A primeira violação ao termo foi quando a cantora foi ligada a Jair Bolsonaro, com informações de que ela teria recebido uma ligação do ex-presidente do Brasil.

Na ocasião, a intérprete de Que Tiro Foi Esse afirmou que atuará na campanha eleitoral de João Marcello Branco, marido de Renata Pigliasco, sua amiga e empresária, que concorrerá a vereador no Rio de Janeiro. Ela ainda o chamou de “pai de consideração”. A Globo não concorda que seus contratados utilizem da visibilidade na emissora para obter vantagens em setores públicos.

O segundo ponto é que a artista iniciou um estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela revelou a informação após justificar a sua ausência nas aulas do curso de Direito e os rumores de que tinha desistido da profissão. Essa é outra proibição da emissora, que teria ficado irritado ao não ser informada sobre a situação.

Vale lembrar que Jojo Todynho atua no Mesacast BBB e não deverá ter o seu contrato renovado após o programa. De acordo com Perline, a Globo não respondeu aos seus questionamentos sobre a situação da cantora.

