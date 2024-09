Jojo Todynho posta foto beijando homem misterioso; saiba quem é

Jojo Todynho está vivendo um romance? Tudo indica que sim! A influenciadora publicou uma foto beijando um homem misterioso no Instagram neste domingo (29/9). Nos comentários, outros famosos e pessoas próximas à influenciadora desejaram felicidades ao casal.

Outros seguidores questionaram quem é o homem, que não está marcado na postagem. Uma amiga da influenciadora escreveu um comentário que entregou a identidade do novo “boy“: “Venha já pra casa, ‘Klebinhoo’, libere a gata”.

Jojo respondeu, marcando o perfil do affair: trata-se de Kleber Bulhões, um empresário faixa marrom de jiu-jitsu.

Como eles se conheceram Ao portal LeoDias, Jojo explicou que o romance é antigo. “Eu já conheço ele há três anos. Logo depois que eu saí da Fazenda, eu fiz propaganda para um aplicativo, o Bumble, eu o conheci no aplicativo no início de 2021”, comentou.

“Eu só fiz cagada de 2021 pra frente, ele também teve os devaneios da vida dele. Agora, depois de três anos, a gente voltou a se falar”, afirmou.

Como Bulhões vive nos Estados Unidos, Jojo aproveitou a viagem para visitar o empresário. “Eu já ‘tava’ com uma viagem marcada por conta do intercâmbio que iria fazer, mas acabei nem fazendo. Mas eu vi que tinha o show do Usher e, como eu tinha ingresso, acabei indo, já que eu estava com passagem comprada”, comentou.

Ao fim da viagem, Kleber pediu Jojo em namoro. Ela aceitou e assumiu o relacionamento nas redes sociais.