Jojo Todynho volta atrás e desiste da carreira política

Jojo Todynho voltou atrás e desistiu de ingressar na carreira política. A ex-Fazenda havia anunciado a candidatura para 2026, depois de apoiar o pai de consideração, João Branco, nas últimas eleições.

No entanto, a artista acabou perdendo alguns contratos publicitários depois de causar revolta na comunidade LGBTQIAPN+, ao revelar ser de direita e que iria tirar do ar o clipe da música Arrasou Viado, lançada para homenagear bandeira, segundo ela.

“Eu estava conversando com o meu pai João. Ele é um cara que superou os nerds (…) Hoje, a gente vive numa população muito dividida. Tudo, principalmente o que eu falo, as pessoas tiram muito do contexto, para encaixar na narrativa delas”, justificou.

Jojo completou: “E tá tudo bem. Então eu entendo que eu já não tenho muita paz. Eu não quero tirar o pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor”.

Todynho abriu e coração e mostrou estar magoada com as críticas que vem recebendo. “Quando eu nada tinha falado, nada tinha dito e tinha ficado quieta, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando eu me posicionei, virei vagabunda, bandida. Eu pareço que sou foragida da Justiça. É ruindade!”, pontuou.

Ela prosseguiu: “Porque eu disse que eu sou uma mulher de direita. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseado no que elas falam”.

A cantora participou de um evento politico do Partido Liberal (PL), no Rio. Jojo está apoiando a candidatura do médico João Branco a vereador, marido de uma de suas melhores amigas, Renata Branco

Porém, Jojo Todynho esclareceu que não queria, de fato, se candidatar nas eleições de 2026. De acordo com a famosa, a declaração foi dada no impulso:

“Não desisti. Nem ia acontecer. Na hora da fúria eu falei: ‘É, vou me candidatar’. Depois eu falei para a Renata [Branco, empresária dela]: ‘porra nenhuma’!”, concluiu para o portal LeoDias.

João Branco não conseguiu ser eleito como vereador pelo Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Liberal (PL), o médico recebeu apenas 3,8 mil votos.

Jojo diz que é perseguida e que Brasil vai virar a Venezuela

Jojo Todynho resolveu mostrar seus conhecimentos sobre política internacional nas redes sociais. Após comentar a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, a estudante de direito sacramentou que o Brasil caminha para “virar uma Venezuela”. Ela também disse que é perseguida por ser uma “potência”.

O momento de sinceridade irrestrita aconteceu nos stories do Instagram. Jojo Todynho garantiu que ninguém está percebendo, mas que o Brasil está prestes a virar uma Venezuela. “Gente eu vou falar uma coisa pra vocês tá? O Brasil tá caminhando pra ser uma Venezuela”, começou.

“Deus me livre guarde, senhor tenha misericórdia da nossa nação, mas é pra isso que a gente tá caminhando e ninguém tá entendendo. E depois eu sou a maluca, a burra, a ignorante. ‘Quando não há educação, o oprimido quer ser o opressor’, é isso que tão falando”, continuou, sem dar grandes explicações sobre sua linha de raciocínio.

Em seguida, Jojo Todynho disse que está sendo perseguida e que é uma potência. “Se fosse assim, eu não estaria sofrendo essa perseguição toda. Por que né? O povo sabe que eu sou uma potência”, apontou. Ainda nos stories, ela ironizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “”Preto tem que adorar o pai dos pobres. Meu rei é Jesus, meu filho. Corram enquanto há tempo”, encerrou.