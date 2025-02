Jonga Bacelar critica João Roma após desempenho do PL na Bahia

O deputado federal Jonga Bacelar (PL-BA) teceu críticas a gestão estadual do PL, na figurada de João Roma, após o baixo desempenho do partido nas eleições municipais de 2024. Em entrevista ao jornalista João Mateus, parceiro do Bahia Notícias, o parlamentar destacou a discrepância entre os recursos disponíveis para o partido, que possui o maior fundo partidário e o maior tempo de TV do país, e o resultados nas urnas.

Em outubro, o PL elegeu apenas um prefeito na Bahia, sendo ele o prefeito Jânio Natal, de Porto Seguro, um aliado próximo de Bacelar. Durante a entrevista, Bacelar destacou que vai se reunir com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, para tratar sobre o desempenho estadual da sigla.

O parlamentar destacou ainda a proximidade e lealdade a Costa Neto. “Minhas responsabilidades partidárias são apenas com Valdemar, que é meu amigo pessoal e quem assinou minha ficha de filiação em 2002”, afirmou o Jonga.