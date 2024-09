Jorge Almeida divulga pesquisa que foi suspensa pela Justiça Eleitoral por suspeita de fraude

O candidato a prefeito de Itamaraju Jorge Almeida revelou dados em suas redes sociais de uma pesquisa eleitoral, cuja divulgação foi proibida pela Justiça Eleitoral por suspeita de fraude.

A pesquisa, realizada pela empresa MBF ELEVA LTDA., apontava Jorge Almeida liderando a disputa pela prefeitura de Itamaraju. No entanto, sua divulgação ocorreu após uma decisão liminar, expedida no dia 22 de setembro, que suspendeu a publicação dos dados devido a irregularidades graves.

A suspensão foi determinada pela Desembargadora Eleitoral Maízia Seal Carvalho, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), após a Coligação “Pra Cuidar da Nossa Gente” questionar a amostragem desproporcional entre eleitores urbanos e rurais e a falta de comprovação da origem dos recursos da pesquisa. Mesmo com a proibição, a pesquisa foi divulgada no dia 23 de setembro.

A Coligação “Pra Cuidar da Nossa Gente” já notificou a Justiça Eleitoral sobre a divulgação irregular e espera que medidas sejam tomadas contra o candidato e a empresa responsável. Sanções podem incluir multas e outras penalidades previstas na legislação eleitoral.

