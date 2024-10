Jorge Almeida vence nas urnas e consolida liderança em Itamaraju

Numa das eleições mais marcantes da história de Itamaraju, o candidato a prefeito Jorge Almeida (PSDB) conquistou uma eleição avassaladora, com a totalidade das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Almeida obteve impressionantes 19.362 votos (54,09%) dos votos válidos, consolidando-se como o político de grande aprovação popular no município.

Às 19h, o TSE já apontava sua vitória matemática, com mais de 5 mil votos à frente de seus adversários. Quando o processo de apuração foi finalizado por volta das 22 horas. Esse desempenho coloca no topo da história política de Itamaraju, sendo a maior votação entre as 11 eleições municipais realizadas desde o retorno do voto direto em 1985.

Também foram eleitos os vereadores abaixo:

Rose da Saúde, Galego de Dr Marcelo, Evalcy Enfermeira, Mazuk, Rubens do Hospital, Daniel Nascimento, Binho da Farmácia, Dal do Cristo Redentor, Nêre do Marotinho, Bubu da Sinuca, Tia Ilma, Chico Jiló, Filipe da Várzea Alegre, Domingos do São Francisco, Chico do Hotel