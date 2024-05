Jorge, dupla de Mateus, para show após quase ser atingido por celular

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Jorge, dupla de Mateus – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramAo lado de Mateus, Jorge se apresentou no Lavras Rodeo Festival, realizado em Lavras, Minas Gerais. Entretanto, o cantor passou por uma situação delicada quando um fã arremessou o celular contra ele. O artista paralisou o show, deu uma bronca na pessoa e ainda alertou para as consequências da ação.

“Nunca mais você vai jogar um celular no palco. Promete para mim? Isso aqui machuca a gente! Imagina eu chegar em casa com um galo na cabeça. Meus filhos vão perguntar: ‘O que foi papai?’. ‘Ah, um rapaz jogou o telefone porque queria uma foto e acabou pegando na minha cabeça’. Faz isso não”, comentou.

Jorge-Mateus-Celular-Show-

Jorge, dupla de Mateus, paralisa show quase ser acertado por celular Reprodução/Instagram

Jorge, dupla sertaneja de Mateus

Os dois afirmam que estão ansiosos para apresentar a música Haverá Sinais, lançada em fevereiro deste ano com Lauana Prado Breno Esaki/ Metrópoles

Mateus, dupla sertaneja de Jorge

O evento vai passear por todo o repertório da carreira da dupla Breno Esaki/ Metrópoles

Jorge & Mateus

Jorge & Mateus abre a turnê Única em Brasília, neste sábado (6/4) Breno Esaki/ Metrópoles

Por fim, ele comentou que encontraria a pessoa no final do show. “No final eu tiro com você”, completou.

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, muitas pessoas saíram em defesa de Jorge. “Objetivo e humildade. Sou fã do Jorge por isso”, elogiou uma usuária. “Até chamando atenção ele é educado. Grande Jorge, o criador de discípulos da nova geração”, pontuou mais um. “Educação é tudo né. Jorge é top demais”, mencionou um terceiro.

Confira o vídeo.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?