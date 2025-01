Jornada Pedagógica 2025: um convite à inovação e sustentabilidade na Educação

Entre os dias 3 e 7 de fevereiro, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove a Jornada Pedagógica 2025, com o tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens”. Durante os cinco dias, professores, gestores e comunidade escolar se reunirão para pensar juntos o futuro da educação na rede estadual, como foco na sustentabilidade, na inovação, no compromisso com o bem-estar social e nas aprendizagens.

A programação começa com um acolhimento especial para os educadores, dando o tom de um evento que vai muito além do planejamento técnico. A jornada será um momento de celebrar os avanços do ano letivo de 2024, revisitar os desafios e traçar estratégias para aprimorar a gestão das aprendizagens e a organização dos tempos pedagógicos. Nesse processo, o uso do diário de classe digital e o fortalecimento da Educação Especial estarão em pauta, mostrando o cuidado da SEC em atender às diversas necessidades da comunidade escolar.

Outro destaque será o olhar atento para programas como o Educa Mais Bahia, cuja avaliação das oficinas realizadas em 2024 abrirá caminhos para inovações em 2025. O Ensino Médio, por sua vez, ganha um momento especial com a apresentação da nova matriz curricular e seus componentes. As modalidades de ensino, como Educação Profissional e Tecnológica, Educação em Tempo Integral; Educação de Jovens e Adultos (EJA); Educação para Povos e Comunidades Tradicionais; Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec); e Educação Especial e Inclusiva também terão espaços garantidos nas discussões, reforçando o compromisso com a pluralidade e o acolhimento.

Durante o encontro, cada unidade escolar irá refletir sobre seus fazeres, bem como abordará, entre outras questões, a recepção dos estudantes na primeira semana letiva e os projetos estruturantes para fortalecer as aprendizagens. Um ponto importante será a análise do calendário escolar e a construção de agendas que garantam maior eficácia no processo educativo. A ideia é integrar ações e alinhar práticas, tornando a Jornada Pedagógica 2025 um marco para os próximos passos da educação estadual.

A conferência que refletirá o tema central da jornada será transmitida, ao vivo, pelos canais do Youtube da SEC, no dia 4 de fevereiro, e receberá o escritor Ailton Krenak.

Já no encerramento, gestores e coordenadores estarão voltados para o planejamento detalhado das atividades escolares. O objetivo é que, a partir do alinhamento das políticas públicas e do engajamento de todos, 2025 seja um ano de mais conquistas para as escolas, os professores e, principalmente, os estudantes da rede estadual.