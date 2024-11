Jornais da Espanha repercutem atrito entre Marcelo e Mano Menezes em partida do Fluminense

O desentendimento entre Mano Menezes e Marcelo, ocorrido durante o empate entre Fluminense e Grêmio em 2 a 2 na última sexta-feira (1°), ganhou grande destaque na imprensa espanhola. O episódio gerou grande repercussão, principalmente após a publicação do jornal Diario AS, que classificou o ocorrido como uma das “imagens do dia” e utilizou o título “Marcelo, bagunça monumental”.

”O ex do Real Madrid passa por um momento sombrio da sua carreira: Depois de estar preparado para saltar para o campo, foi visto discutir com o seu técnico e este o mandou de volta para o banco”, escreveu o AS em suas redes sociais.

Aos 45 minutos do segundo tempo, o camisa 12 do Tricolor das Laranjeiras estava pronto para entrar em campo, mas um desentendimento com o técnico impediu sua entrada. Mano optou por substituir Lima por John Kennedy. O jornal espanhol destacou que Marcelo vive momento difícil na sua carreira. O contrato do lateral com o Flu está próximo do fim e sem previsão de renovação. Caso não prolongue seu vínculo, o jogador perderia a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes de 2025 e, consequentemente, de um possível reencontro com o Real Madrid, clube onde se tornou ídolo.

O Marca, outro importante jornal espanhol, abordou o assunto de forma diferente, criticando a atitude de Mano Menezes, que teria desrespeitado o jogador com uma frase que ainda não foi revelada.