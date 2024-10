Jornal espanhol destaca atacante sub-17 do Bahia

Um dos destaques do Bahia na conquista do Baianão Sub-17, o atacante Ryan Nascimento falou com o jornal espanhol AS, sobre a projeção de seu futuro como jogador de futebol. Artilheiro do campeonato com nove gols, o jogador marcou o único gol do Bahia no jogo de ida e deu uma assistência no jogo que decidiu o título para o Tricolor.

Ryan recebendo o prêmio de artilheiro do campeonato. Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Ryan chegou ao Bahia aos 10 anos tendo sempre se destacado como marcador de gols. Pelo Tricolor, já conquistou títulos por quatro categorias diferentes: Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Como principais objetivos, Ryan listou que quer ser referência, virar ídolo e conquistar títulos pelo Esquadrão.

Jornal AS, da Espanha.

“O Bahia tem uma estrutura incrível, está passando por uma transformação no seu time juvenil e é um dos principais clubes do país. Sabemos do investimento que está sendo feito e de quem está prestando atenção em nós. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira, mas isso dependerá do meu desempenho aqui na base, nos campeonatos. Quero evoluir ainda mais, ser referência, chegar ao time profissional, virar ídolo e conquistar títulos com o Bahia”, expressou.