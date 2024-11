Jornal espanhol destaca Estêvão: ‘Brasil se prepara para coroar o seu novo rei’

O jornal espanhol Marca elogiou o jovem talento Estêvão, do Palmeiras, destacando que o Brasil está prestes a “coroar o seu novo Rei”, em matéria publicada nesta quinta-feira (14). O atleta, conhecido como “Messinho”, fez história ao se tornar o primeiro jogador com menos de 18 anos a participar de 20 gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro, contabilizando 12 gols e oito assistências. Com apenas 17 anos e 135 dias, Estêvão se tornou o quinto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira principal. Sua trajetória impressionante já o colocou em um patamar acima de grandes nomes como Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Ronaldo e Endrick, ao quebrar recordes estabelecidos por esses astros.

Recentemente, o Palmeiras concretizou a venda de Estêvão para o Chelsea por aproximadamente 61,5 milhões de euros, um valor que marca a maior transação da história do clube. Essa negociação não apenas ressalta o potencial do jogador, mas também a crescente valorização dos talentos brasileiros no mercado internacional. Além de seu sucesso no clube, Estêvão foi convocado para representar o Brasil nas próximas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos