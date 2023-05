Jornalista Bruno Tálamo estará em novo reality da Record

A coluna LeoDias descobriu mais um famoso confirmado no novo reality show da Record TV, A Grande Conquista, que terá sua pré-estreia nesta terça-feira (2/5). Entre os confinados para entrar para a nova atração dirigida por Carelli está o jornalista e ex-A Fazenda Bruno Tálamo.

Bruno ganhou notoriedade como repórter do programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na RedeTV!. Em 2022, integrou o elenco de A Fazenda 14, na Record, porém foi o primeiro eliminado da edição, ao receber 15,69% dos votos para ficar em roça contra Tiago Ramos (57,08%) e Deborah Albuquerque (27,23%).

A Grande ConquistaA pré-estreia do novo reality da Record TV ocorre na noite desta terça-feira (2/5) e promete um formato inovador. O programa apresentará 16 concorrentes logo no primeiro dia, mas apenas 10 deles serão escolhidos pelo público para entrar de fato no reality. Esses participantes ficarão hospedados na chamada Mansão, enquanto os outros seis se unirão a mais 64 pessoas para passarem por diversas dificuldades em uma Vila, que será dividida em três casas.

Ao todo, apenas 10 participantes serão eleitos para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. O elenco será formado por famosos e anônimos. A apresentação é de Mariana Rios.